Разработка игр (геймдев) — это сложнейшее сочетание технических, творческих и социальных навыков. 3ds max, Unity или рисование на компьютере — это только инструменты. Куда сложнее научиться их использовать в реальной работе с реальными людьми. Начните свой путь и станьте настоящим профессионалом.