Как помочь ребенку выбрать профессию?
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, выбрал себе
Курс геймдизайна нацелен на подготовку разработчиков компьютерных и мобильных игр. На курсе вы изучите все аспекты работы современного геймдизайнера в gamedev-компаниях и инди-командах.
Курс 3D-моделирования рассчитан на тех, кто хочет впоследствии работать в игровой индустрии. Изучаются технологии и инструменты применяемые 3D-художниками для моделирования и текстурирования
Курс нацелен на подготовку Unity-разработчиков. Вы начнете обучение с изучения основ программирования на C#, подтяните свои знания по математике, научитесь работать с алгоритмами
Курс нацелен на подготовку 2D-художника для gamedev (индустрии разработки игр). На курсе вы изучите основы иллюстрации и скитчинга, используя графический планшет и Photoshop
Разработка игр (геймдев) — это сложнейшее сочетание технических, творческих и социальных навыков. 3ds max, Unity или рисование на компьютере — это только инструменты. Куда сложнее научиться их использовать в реальной работе с реальными людьми. Начните свой путь и станьте настоящим профессионалом.
В геймдеве можно работать, только делая то, что нравится. Все профессии
Пройдите обучение на одном из курсов, чтобы получить необходимые знания и навыки
Выпускникам, которые достойно себя покажут мы поможем с поиском работы.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, выбрал себе
Новейший метод гибких операций, созданный на основе коллективной осведомленности ИТ-специалистов
Одна из основных целей SEM (расшифровывается Search Engine Marketing) –
Информация — это важнейший актив любого бизнеса или организации. Для
В феврале завершила обучение первая группа на курсе «Разработчик игр на
Курс «Разработчик игр на Unity». Основная программа. Группа 77173. Благодаря
Предлагаем поиграть в игру, разработанную студентом на 1-ом модуле курса «Разработчик