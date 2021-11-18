  • 24 октября, 2022

Курсы иллюстрации, концепт-арта, разработки игр, геймдизайна и анимации

Геймдизайнер

ГЕЙМДИЗАЙНЕР

Курс геймдизайна нацелен на подготовку разработчиков компьютерных и мобильных игр. На курсе вы изучите все аспекты работы современного геймдизайнера в gamedev-компаниях и инди-командах.

3D-ХУДОЖНИК

3D-ХУДОЖНИК

Курс 3D-моделирования рассчитан на тех, кто хочет впоследствии работать в игровой индустрии. Изучаются технологии и инструменты применяемые 3D-художниками для моделирования и текстурирования

Курсы игр на Unity

РАЗРАБОТЧИК ИГР НА UNITY

Курс нацелен на подготовку Unity-разработчиков. Вы начнете обучение с изучения основ программирования на C#, подтяните свои знания по математике, научитесь работать с алгоритмами

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2D-ХУДОЖНИК

Курс нацелен на подготовку 2D-художника для gamedev (индустрии разработки игр). На курсе вы изучите основы иллюстрации и скитчинга, используя графический планшет и Photoshop

Автоматизированное тестирование веб-приложений

Кадровый голод по профессиям в Минске

Курсы Тестировщика
Дизайнер интерьера
Ландшафтный дизайнер
Графический дизайнер
Курсы Ретушёр

Онлайн курсы для успешной курьеры в индустрии игр

По статистике количество трудоустроенных учеников 87%. Каждый кто пройдет курс онлайн, мы поможем с трудоустройством или вернем деньги.

 

Самый высокий показатель на рынке СНГ
Успешных студентов 87%

Разработка игр - Процесс обучения

Разработка игр (геймдев) — это сложнейшее сочетание технических, творческих и социальных навыков. 3ds max, Unity или рисование на компьютере — это только инструменты. Куда сложнее научиться их использовать в реальной работе с реальными людьми. Начните свой путь и станьте настоящим профессионалом.

Выберите специализацию

В геймдеве можно работать, только делая то, что нравится. Все профессии

Станьте специалистом

Пройдите обучение на одном из курсов, чтобы получить необходимые знания и навыки

Разработайте игру

Участвуйте в "Лаборатории игр", создайте игру и раскройте свой потенциал.

Трудоустройтесь

Выпускникам, которые достойно себя покажут мы поможем с поиском работы.

Новости, статьи, учебные проекты

Новости, статьи и интервью

Как помочь ребенку выбрать профессию?

24 октября, 2022

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, выбрал себе

DevOps as a Service под ключ

Павел 24 октября, 2022

Новейший метод гибких операций, созданный на основе коллективной осведомленности ИТ-специалистов

Что такое SEM (Search Engine Marketing)?

24 октября, 2022

Одна из основных целей SEM (расшифровывается Search Engine Marketing) –

Информация — это важнейший актив любого бизнеса или организации

Павел 21 октября, 2022

Информация — это важнейший актив любого бизнеса или организации. Для

Учебные работы - Разработчик игр

Учебные проекты от разработчиков игр на Unreal Engine 4

5 декабря, 2021

В феврале завершила обучение первая группа на курсе «Разработчик игр на

Игра «Лесник». Основы C# и Unity

5 декабря, 2021

Кто-то любит ездить на сафари, кто-то фотографировать, а мы любим

Сергей. Первые прототипы игр «Платформер» и «Бомбермен»

5 декабря, 2021

Курс «Разработчик игр на Unity». Основная программа. Группа 77173. Благодаря

Игра «Jack Sleep». Основы C# и Unity

5 декабря, 2021

Предлагаем поиграть в игру, разработанную студентом на 1-ом модуле курса «Разработчик

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